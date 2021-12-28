Трамвай сошел с рельсов в Днепре / Скриншот
Вечером в Днепре сошел с рельсов трамвай. Он снес светофор и наехал на женщину, которая стояла на пешеходной части.
Видео инцидента опубликовали местные издания.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:00 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера.
В результате аварии погибла женщина. Её зажало между трамваем и светофором на перекрестке, пишет Днепр Оперативный.
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Напомним, что в Днепре сегодня выпало аномальное количество снега, которое достигает в некоторых местах до 50 см.
Сейчас на дорогах города можно увидеть большие пробки.