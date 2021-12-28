Остальным пешеходам удалось вовремя отойти.

Вечером в Днепре сошел с рельсов трамвай. Он снес светофор и наехал на женщину, которая стояла на пешеходной части.

Видео инцидента опубликовали местные издания.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:00 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера.

В результате аварии погибла женщина. Её зажало между трамваем и светофором на перекрестке, пишет Днепр Оперативный.

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Напомним, что в Днепре сегодня выпало аномальное количество снега, которое достигает в некоторых местах до 50 см.

Сейчас на дорогах города можно увидеть большие пробки.

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