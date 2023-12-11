Мужчине повезло - он вовремя обнаружил зажигательное взрывное устройство и вызвал полицию.

В Одессе под машину артиста театра заложили взрывчатку с таймером. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, событие произошло в Пересыпском районе города. В частности, вчера, 10 декабря, в правоохранительные органы обратился горожанин, который сообщил, что нашел под собственным авто подозрительный предмет. Машина мужчины была припаркована в одном из дворов на улице Академика Сахарова.

Отмечается, что на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и работники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Во время осмотра под транспортным средством правоохранители обнаружили пакет, в котором находилось самодельное пиротехническое средство с дистанционным средством приведения в действие.

Взрывотехники обезвредили устройство на месте, следователи изъяли его и направили на экспертизу.

По данному факту полицейские начали производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас принимаются меры по установлению лица, причастного к данному правонарушению, а также мотивов преступления.

В то же время в социальных сетях появилась информация о том, что потерпевший – якобы артист Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

"На Сахарова артист Музкомедии после ссоры с мужиком своей коллеги обнаружил под своей машиной зажигательное взрывное устройство с таймером", - сообщил один из местных Telegram-каналов.

Этот ресурс также опубликовал видео, которое, вероятно, сделали соседи мужчины. На нем зафиксировано, как во дворе рядом с жилой многоэтажкой работают сотрудники правоохранительных органов.

Одессит хотел "взорвать" Минюст из-за блокировки карт

Как сообщал УНИАН, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя, который позвонил в правоохранительные органы и угрожал взорвать управление Минюста. Обследовав объект, взрывчатку полицейские не обнаружили. Правоохранители нашли "минера", который объяснил, что поступил так, потому что из-за задолженности заблокировали его банковские карты и пока он не может получить пенсионные и другие средства.

Вас также могут заинтересовать новости: