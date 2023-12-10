Мальчика в бессознательном состоянии вытащил из колодца отец. Ребенок умер до приезда "скорой".

В Одесской области подросток погиб, упав в колодец. Как сообщили в полиции, вероятно мальчик просто поскользнулся, когда набирал воду.

По предварительным данным, 12-летний житель одного из сел Балтской территориальной общины Подольском района пошел за водой к колодцу, расположенному на территории домохозяйства.

"Там мальчик поскользнулся, не удержал равновесие и упал в колодец. Отец, услышав крики, поспешил сыну на помощь и вытащил его еще живого. Но до приезда врачей пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

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Точную причину смерти ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

В социальных сетях очевидцы сообщают, что ЧП произошло в селе Плоское.

Другие громкие инциденты в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера в общежитии одного из училищ Золочевского района на Львовщине старшекурсники избили студентов первого курса. Издевательство произошло в общежитии Червоненского высшего профессионального училища.

В социальные сети попало видео, на котором старшие ребята в боксерской перчатке по очереди бьют младших в грудь и в лицо. Пострадавшие от боли опускались по стене вниз и едва не теряли сознание. В то же время им никто не пытался помочь.

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