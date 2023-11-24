Мужчине из-за задолженности заблокировали все банковские счета, он ответил на это угрозами.

В Одессе полицейские разоблачили местного жителя, который позвонил в правоохранительные органы и угрожал совершить теракт в управлении Минюста.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Нацполиции. Отмечается, что вчера после обеда одессит позвонил в спецслужбы и сообщил оператору, что планирует совершить теракт в управлении Министерства юстиции в Одессе.

"По указанному адресу немедленно были направлены следственно-оперативная группа, работники кинологического центра и управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Обследовав объект, взрывчатку полицейские не обнаружили", - говорится в сообщении.

Уже через несколько часов правоохранители нашли "минера". Мужчина объяснил, что поступил так, потому что из-за задолженности заблокировали его банковские карты и сейчас он не может получить пенсионные и другие средства.

По указанному факту в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, в здании, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти.

Следователи изъяли мобильный телефон, с которого фигурант звонил в полицию. В дальнейшем будет назначена криминалистическая экспертиза звукозаписей для исследования аудиозаписей разговоров, идентификации голоса и речи, установления дословного содержания разговора.

В Одесской области взорвали машину с людьми

В Одесской области "автостопщик" в военной форме взорвал машину с людьми. Событие произошло 9 ноября в Белгород-Днестровском районе Одесской области, вблизи населенного пункта Сергеевка.

Мужчина попросил, чтобы его подвезли домой, на что согласился водитель грузового микроавтобуса - житель города Татарбунары. В машине также был 17-летний пассажир - тоже житель Татарбунар. Злоумышленник предложил им купить у него лом. Во время разговора попутчик потребовал показать ему деньги, якобы, чтобы убедиться в том, что покупатели его не обманут. В это время он достал гранату, вырвал из нее чеку и бросил под авто. В результате взрыва получил ранение 17-летний парень.

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