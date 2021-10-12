Оба злоумышленника – жители Винницкой области.

В Одессе отец и сын жестоко избили мужчину, после чего вывезли в поле и бросили там умирать.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в квартире, которую 36-летний мужчина из Винницкой области снимал в Суворовском районе Одессы.

Он пригласил к себе коллегу и отца, которых угостил спиртными напитками. В разгар застолья гости начали ссориться и драться, а сын, приняв сторону родственника, помог ему "укротить" товарища. Избив 28-летнего потерпевшего до потери сознания, они вывезли его за город и бросили посреди поля.

Обнаружили одессита случайные прохожие: придя в себя, он добрался до дороги и сидел на обочине. Мужчину госпитализировали, но через несколько дней от полученных травм он скончался.

На установление личностей злоумышленников полицейским понадобилось несколько дней, так как потерпевший из-за тяжелых травм не помнил злоумышленников.

"Первым правоохранители разыскали младшего из подозреваемых: после совершенного он остался в Одессе. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном группой лиц, повлекшем смерть потерпевшего, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

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Место нахождения 60-летнего отца установили впоследствии в Винницкой области, с ним сейчас проводятся неотложные следственные мероприятия.

Согласно ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины, по которой квалифицированы действия злоумышленников, отцу и сыну грозит до десяти лет заключения.

Ранее сообщалось, как на Закарпатье отчим до смерти избил 10-летнюю падчерицу.

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Автор: Лариса Козовая