Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На Закарпатье суд арестовал подозреваемого в умышленном убийстве 10-летней приемной дочери.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Отмечается, что Ужгородский горрайонный суд избрал подозреваемому 34-летнему жителю села Паладь-Комаровцы меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

За содеянное злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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О смерти 10-летней девочки в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района Закарпатской области стало известно 3 октября.

В частности, в полицию обратился 34-летний житель села и сообщил, что накануне вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни.

После проведения следственных действий правоохранители установили, что на момент совершения преступления в доме находилась мать погибшей девочки. Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, который находился в опасном для жизни состоянии, без помощи.

Полиция открыла уголовные производства по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) и по ч. 3 ст. 135 УКУ (оставление в опасности, повлекшее смерть человека).

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Автор: Светлана Макринская