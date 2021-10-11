Мертвую женщину с ножевыми ранениями обнаружили в колодце.

В Винницкой области по подозрению в убийстве матери задержана 16-летняя девушка.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, сообщение о пропаже 35-летней жительницы Казатинской территориальной громады поступило к правоохранителям от ее свекрови 9 октября.

В частности, заявительница сообщила, что женщина исчезла накануне вечером.

Полицейские начали розыскные мероприятия с привлечением кинологической службы. Во время обследования территории села правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри находилось тело пропавшей женщины, прикрытое камнями и старой одеждой.

"На основании собранных следственно-оперативной группой полиции доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей", - говорится в сообщении.

По предварительной информации следствия, во время ссоры в помещении кухни подозреваемая нанесла матери около тридцати ножевых ранений.

"После этого на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого домохозяйства и сбросила его в недействующий колодец водоснабжения. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства – кухонный нож", - добавили в полиции.

Подозреваемую задержали в процессуальном порядке. Следователи объявили несовершеннолетней злоумышленнице о подозрении в совершении умышленного убийства в соответствии с ч. 1 ст. 115 УК Украины. За совершение такого преступления уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения в виде содержания под стражей. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.

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Автор: Светлана Макринская