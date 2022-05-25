31-летний мужчина имел поддержку представителей высшего звена в криминальной иерархии и был "смотрящим" за городом.

В Одесской области правоохранители задержали криминального авторитета, которому было поручено "смотреть" за городом Черноморском - одним из крупнейших портов Украины.

"После ареста предшественника всю полноту неформальной криминальной власти на территории города взял на себя 31-летний местный житель, за плечами которого ряд тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство и причинение телесных повреждений", - рассказали в Одесском районном управлении полиции №2.

Как установили правоохранители, молодой человек, имея поддержку представителей высшего звена в криминальной иерархии, координировал и осуществлял преступную деятельность в своем городе и содержал так называемый "воровской общак". Туда собирались деньги, добытые во время ограблений, разбойных нападений, краж и другими преступными методами.

Детективы Следственного управления ГУНП в Одесской области при оперативной поддержке сотрудников Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве областной прокуратуры доказали, что "смотрящий" за Черноморском привлек четырех подчиненных ему лиц, чтобы "выбить" 5500 долларов США мнимого долга с жителя Одессы.

"Сообщники схватили мужчину возле его дома, затолкали в автомобиль и удерживали в неволе под давлением физического насилия. А поняв, что более чем 5000 гривень и 100 долларов, которые были при жертве, они не получат, отобрали, что было, и уехали", - отметили в полиции.

Дела посланцев уже рассматриваются в суде, а их лидеру вчера объявили подозрение в умышленном распространении в обществе преступного воздействия (ч. 1 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины), организации незаконного лишения свободы, совершенного из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 УК) и организации ограбления, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 186 УКУ).

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Управлении СБУ в Одесской области уточнили, что задержанный - так называемый "положенец" (полномочный представитель - УНИАН) от "вора в законе" по прозвищу "Лавасоглы Батумский". Он получил свой статус примерно в мае прошлого года.

По оперативной информации, этот уголовник планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона. Намеревался контролировать через своих подельников местный криминалитет, подстрекал к совершению новых преступлений, в частности грабежей, похищению людей, вымогательств с применением насилия и угроз физической расправы.

Как сообщал УНИАН, ранее из Украины выдворили обнаруженного в Одессе "авторитета", который имеет связи с криминалитетом России и является близким родственником "вора в законе".

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