Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

В Одессе во время конфликта с пенсионером мужчина выстрелил ему в глаз.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, происшествие произошло 30 декабря возле магазина на улице Посмитного.

"Между двумя местными мужчинами, 56-ти и 68-ми лет, возникла потасовка, в ходе которой старший по возрасту гражданин начал бросать в младшего камни, а тот в ответ применил пистолет травматического действия. В результате 68-летний мужчина получил травму глаза", - говорится в сообщении.

Видео дня

Пострадавший госпитализирован. Полицейские изъяли у стрелка зарегистрированное на него оружие и доставили его в территориальное подразделение полиции.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства инцидента, в том числе причину конфликта.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и задержании стрелка в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Инциденты в Одессе и области: подробности

В Одесской области полиция задержала мужчину, который застрелил свою односельчанку. Он утверждает, что выстрелил в голову женщины, когда хвастался оружием.

В Одесской области задержали мужчину, который жестоко убил заместителя директора школы и прятался в лесополосе. Правоохранители установили, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения проник в хозяйственное помещение потерпевшей, чтобы поживиться имуществом.