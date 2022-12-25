Подозреваемый утверждает, что выстрелил девушке в голову по неосторожности.

На Одесщине полиция задержала мужчину, который застрелил свою односельчанку. Он утверждает, что выстрелил в голову женщины, когда хвастался оружием.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, происшествие произошло в Раздельнянском районе. Мужчина сам обратился к правоохранителям.

"Это произошло 24 декабря в два часа ночи по месту жительства 26-летнего мужчины. Он сам позвонил в полицию и сообщил о том, что по собственной неосторожности застрелил 22-летнюю знакомую", - говорится в сообщении.

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Полицейские предварительно установили, что подозреваемый пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков начал показывать охотничье ружье и произвел выстрел, в результате которого гостья получила огнестрельное ранение в голову. От ранения, несовместимого с жизнью, она скончалась.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Полицейские изъяли с места преступления оружие и направили на экспертизу.

Правоохранители установили, что ружье зарегистрировано на отчима задержанного, который сейчас находится за границей. Сейчас они начали производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство) и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе недавно разоблачили двух пропагандистов "русского мира". Они публично в общественных местах призывали людей поддержать власти страны-агрессора.

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