Будет организован всеукраинский конкурс художников, которые будут работать с памятником Екатерины II.

В Одессе демонтированные ночью монументы русскому полководцу Александру Суворову и памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II, уже передали на хранение в художественный музей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель научно-экспозиционного отдела Одесского национального художественного музея Кирилл Липатов.

По его словам, обе скульптурные композиции переданы музею на временное ответственное хранение.

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Он отметил, что части скульптур будут храниться в разных местах музея. При этом специалисты учли их соответствующую художественную и музейную ценность.

В частности, четыре оригинальные статуи, которые входят в композицию "Основателям Одессы" и были изготовлены в 1900 году, относятся к музейному фонду Украины. Они хранятся в фондах художественного музея, скульптура Суворова - во внутреннем дворе музея, а скульптура Екатерины II будет храниться в фасадном дворе.

По словам Липатова, в 2023 году будет организован всеукраинский конкурс деятелей искусства, которые будут работать с монументом Екатерины II.

"С памятником императрицы будут работать художники. У них есть задачи и условия конкурса. Пять месяцев художники будут работать с памятником, и он будет частью инсталляции. Таким образом, будут продолжаться дискуссии о Екатерине...", – сказал он.

Демонтаж памятника императрице Екатерине II

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 декабря в Одессе было демонтировано два монумента: полководцу Александру Суворову и памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II.