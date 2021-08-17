Одному фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, второму - до трех.

В Одессе 18-летний юноша ограбил прохожего, отобрав у него смартфон. Свою "добычу" он сразу же подарил своему 34-летнему другу, на глазах которого и случилось преступление.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел на Люстдорфской дороге. Юноша на глазах своего приятеля неожиданно ударил ногой в грудь прохожего и отобрал у него телефон. В дальнейшем грабитель отдал этот телефон приятелю.

Обоих нарушителей нашла полиция. Первому объявили о подозрении по ч. 2 ст. 186 (Грабеж), а старшему - по ч. 1 ст. 396 (Сокрытие преступления) и ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем) Уголовного кодекса.

Читайте такжеВ киевском кафе женщина избила посетителя до разрывов селезенки и почки

Одному фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, второму - до трех.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Захаров