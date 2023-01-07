Полицейские задержали правонарушителя, когда одна из потерпевших, поняв, что ее обманули, сразу забила тревогу.

В Одессе задержали мужчину, который за несколько часов обманул шестерых граждан.

"Полицейские разоблачили 36-летнего горожанина, который обманул шестерых граждан. Одессит так "плодотворно поработал" в местных магазинах в период праздничных покупок, всего за несколько часов в его кармане оказалось шесть смартфонов посетителей", - говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что правонарушитель просил у женщин и мужчин мобильные телефоны, чтобы якобы срочно связаться с семьей, оправдываясь, что его гаджет разрядился. Как только чужой смартфон оказывался в руках злоумышленника, он, прячась среди витрин, незаметно выходил из торгового заведения.

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Полицейские задержали правонарушителя, когда одна из потерпевших, поняв, что ее обманули, сразу забила тревогу.

"Мужчина как раз направлялся в очередной магазин в поисках следующей наживы. Он признался, что гаджеты планировал продать", - рассказали в управлении.

В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли у фигуранта все имущество потерпевших. Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном повторно (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

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