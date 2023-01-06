Приморский районный суд Одессы арестовал заместителя начальника Одесской областной военной администрации Олега Муратова, котрый предлагал подчиненному избежать уголовной ответственности за 35 тыс. долл.
Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога более чем в 3,2 млн грн.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко прокомментировал задержание своего заместителя.
"Состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя ОВА Олегу Муратову. Я лично занимал и буду занимать принципиальную позицию относительно любых нарушений закона совершенных должностными лицами. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание", - заявил Марченко.
По его словам, военная администрация и правоохранительные органы области и в дальнейшем будут пресекать неправомерную деятельность любого независимо от ранга и занимаемой должности.
Задержание заместителя начальника Одесской ОВА: детали
В Одессе задержали замначальника Одесской ОВА Олега Муратова. По данным следствия, он предложил руководителю структурного подразделения обладминистрации за 35 тыс. долл. "решить" вопрос с правоохранителями и закрыть уголовное производство. Уголовное производство расследуется в отношении служебных лиц по факту присвоения государственного имущества. Правоохранители задержали чиновника после получения части средств - 27 тыс. долл.