Залог определен в более чем 3,2 млн грн.

Приморский районный суд Одессы арестовал заместителя начальника Одесской областной военной администрации Олега Муратова, котрый предлагал подчиненному избежать уголовной ответственности за 35 тыс. долл.

Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога более чем в 3,2 млн грн.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко прокомментировал задержание своего заместителя.

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"Состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя ОВА Олегу Муратову. Я лично занимал и буду занимать принципиальную позицию относительно любых нарушений закона совершенных должностными лицами. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание", - заявил Марченко.

По его словам, военная администрация и правоохранительные органы области и в дальнейшем будут пресекать неправомерную деятельность любого независимо от ранга и занимаемой должности.

Задержание заместителя начальника Одесской ОВА: детали

В Одессе задержали замначальника Одесской ОВА Олега Муратова. По данным следствия, он предложил руководителю структурного подразделения обладминистрации за 35 тыс. долл. "решить" вопрос с правоохранителями и закрыть уголовное производство. Уголовное производство расследуется в отношении служебных лиц по факту присвоения государственного имущества. Правоохранители задержали чиновника после получения части средств - 27 тыс. долл.