Злоумышленник, угрожая ножом, отобрал смартфон, деньги, банковские карты и золотые украшения.

В Одессе иностранец познакомился с женщиной в социальных сетях, выманил на прогулку и ограбил.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что после общения в Интернете, злоумышленник пригласил женщину на прогулку в центр города – к Воронцовской колоннаде, где, угрожая ножом, отобрал смартфон, деньги, банковские карты и золотые украшения.

Читайте такжеВ Одессе мужчина поджег авто экс-возлюбленной из-за мести (фото)Оправившись от шока, 44-летняя потерпевшая заявила о случившемся в правоохранительные органы. Оперативники быстро задержали злоумышленника в расположенном рядом Стамбульском парке и изъяли у него часть вещей одесситки. Место нахождения остального похищенного имущества, которое мужчина успел сбыть, устанавливается.

Действия фигуранта – 43-летнего гражданина соседнего государства – квалифицировали по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе обнаженная женщина забаррикадировалась в чужой квартире. Инцидент произошел в жилом комплексе "Гагарин Плаза". Чтобы вывести женщину из помещения пришлось вызвать полицию.

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