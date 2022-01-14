Очевидцы не успели остановить чудака, прыгнувшего с пирса в воду. Сейчас обследовано 5 тыс. кв. метров акватории, поиски продолжаются.

В Одессе второй день ищут мужчину, который на пляже "Ланжерон" разделся и прыгнул в Черное море.

Об этом журналистам сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Отмечается, что 13 января в 17:00 от дежурного оператора ГСЧС в департамент поступило сообщение о ЧП. В частности, на пляже "Ланжерон", в районе ресторана "Терраса" пьяный мужчина в присутствии очевидцев разделся на пирсе и прыгнул в море. Люди не успели его остановить.

На поиски мужчины сразу отправились спасатели коммунального учреждения "Спасательная водолазная служба", но поиски не принесли результатов. Вчера поздно вечером в связи с темным временем суток поисково-спасательные работы были приостановлены.

Сегодня утром поисково-спасательные работы начали водолазы указанной службы. Уже обследовано 5 тыс. кв. м прилегающей акватории Черного моря, но мужчину не нашли. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее УНИАН писал, как в одесской курортной Аркадии неравнодушные любители пробежек спасли из моря женщину, которая тонула. Один из спортсменов прыгнул с пирса и доплыл до обессиленной женщины, а остальные помогли вытащить ее на берег.

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