В горящем здании в Одессе нашли мужчину с ножевыми ранениями / фото ГСЧС

Сегодня в Одессе горел цех "Украинского общества слепых", есть один пострадавший.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что в 17:35 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании на учебно-производственном предприятии Одесской областной организации "Украинского общества слепых" по улице Варненской, 21.

На место ЧП подразделения ГСЧС были автоматически направлены по повышенному номеру вызова. Как выяснилось, произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже четырехэтажного здания.

Читайте такжеВ Одессе вспыхнул пожар на заправке: сгорело авто (видео)Из-за сильного задымления помещений спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Во время тушения огня они спасли пострадавшего мужчину, который находился в кабинете цеха на первом этаже. Также с третьего этажа здания спасатели эвакуировали мужчину.

Пожар был ликвидирован в 18:09. От ГСЧС привлекались 12 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

В пресс-службе пока не могут уточнить, от чего пострадал мужчина. По предварительным данным, отравление продуктами горения там не имело места. Обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.

фото ГСЧС

По данным одного из местных Telegram-каналов, у потерпевшего, которого обнаружили во время пожара в Одессе в цеху, многочисленные ножевые ранения.

Отмечается, что мужчина, 1977 г. р., доставлен с места пожара (улицы Варненской) в городскую больницу №10. Медики констатировали, что у него, кроме отравления продуктами горения, многочисленные ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. Пострадавший находится в состоянии комы.

По одним данным, пожар произошел в швейном цехе, в помещении которого и был обнаружен этот человек, по другим, его якобы нашли на улице.

фото ГСЧС

Ранее сообщалось, что в Одессе в пожаре в многоэтажке пострадали семь человек.

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