Из-за штормового ветра огонь молниеносно охватил большую территорию.

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) масштабный пожар, есть угроза распространения огня на дачные дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, о возгорании стало известно сегодня днем. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

Тушение огня затруднено из-за сильного порывистого ветра и отсутствия подъездных путей. Ориентировочная площадь возгорания, которое наблюдается в заповеднике (в районе села Маяки) составляет 5 га. Однако пока неизвестно, какую территорию охватил огонь.

"По состоянию на 17:00 на территории национального природного парка, Маяковского территориального общества Одесского района, горит камыш двумя отдельными очагами. Площадь пожара устанавливается", - уточнили в пресс-службе.

Читайте такжеПод Киевом пылал 5-этажный гостиничный комплекс - есть пострадавшие (фото, видео)

В связи с сильным порывистым ветром и разлетом искр в сторону дачных домов кооператива Ватерсити личный состав ГСЧС привлекается к тушению очагов, чтобы не допустить распространения пожара из плавней на их территорию.

От ГСЧС привлечены три единицы техники и 12 спасателей.

В администрации заповедника подтвердили, что горит большая территория.

"Начало гореть примерно в 13:00 с двух участков – между 40-41 км и между 45-46 км вдоль трассы Одесса-Рени. При штормовом ветре скорость распространения огня была мгновенной. Пламя быстро добралось до коттеджного городка Ватер-Сити, ниже моста, затянуло его дымом и двинулось к Старому Турунчуку (река на территории заповедника – УНИАН)", - сообщили в национальном парке.

Как отмечается, причина и последствия пожара устанавливаются инспекторами парка и работниками ГСЧС. Сейчас известно, что выгорели большие территории, огнем уничтожен большой информационный стенд заповедника. О погибших птицах и животных пока не сообщается.

Нижнеднестровский заповедник:

Нижнеднестровский национальный природный парк, расположенный в Одесской области, был создан в 2008 году. Площадь природного парка составляет более 21 тыс. 311 га. В его состав включены участки двух водно-болотных угодий международного значения "Междуречье Днестра-Турунчука" и "Северная часть Днестровского лимана", которые охраняются Рамсарской конвенцией.

Территория нацпарка характеризуется высоким разнообразием фауны. В Красную книгу Украины занесены 9 видов рыб, 20 видов насекомых, 2 вида пресмыкающихся, 20 видов млекопитающих, 58 видов птиц. На территории парка зарегистрировано более чем 700 видов растений, из которых 28 — редкие, занесены в Красную книгу Украины. Некоторые виды растений и животных занесены также в Европейский красный список и в список редких видов Международного Союза охраны природы.