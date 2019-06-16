Взрыв в центре Киева: полиция назвала вероятную причину

В результате взрыва на улице Тургеневской никто не пострадал.

По факту взрыва минувшей ночью на улице Тургеневской в Киеве полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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Как известно, 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневской, 16, в одном из гаражей произошел взрыв, в результате чего разрушены три гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом стоящих жилых домов и повреждены три автомобиля. Жертв и пострадавших нет.

«Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской взорвались три гаража, расположенные во дворе среди многоэтажек.

По словам местных жителей, поздно вечером они услышали мощный взрыв, а после этого – едкий запах газа. Они сообщили, что гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но и баллоны с газом.