Женщина подошла к газовой плите для того, чтобы подогреть еду. Когда пыталась поджечь газ, раздался взрыв.

В поселке Коцюбинское Киевской области в одной из квартир жилой многоэтажки взорвался газ, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщил начальник управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. "45-летняя женщина подошла к газовой плите для того, чтобы подогреть еду. Когда пыталась поджечь газ, раздался взрыв", - рассказал он детали.

В результате взрыва потерпевшая получила травму головы, ожоги лица, рук и ног. Как отметил Небитов, на момент взрыва в соседней комнате спала 14-летняя дочь потерпевшей. К счастью, она не пострадала. "В квартире уничтожено окно на балконе, повреждены межкомнатные стены по всей площади, входные двери", - отметил глава полиции.

Видео дня

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности следователи Киевщины начали досудебное расследование.

Взрывы газа в квартирах

В Украине время от времени происходят взрывы газа в многоэтажках. Так в январе 2022 года в центре Черновцов произошел взрыв в одной из квартир жилого дома. В результате взрыва ранения получила женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: