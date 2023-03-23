Все обстоятельства взрыва выясняются.

В городе Кропивницкий во время объявленной воздушной тревоги произошел взрыв газа в многоэтажке.

"Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2", - сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

Глава ОВА добавил, что на месте работают соответствующие службы.

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"Все обстоятельства выясняются. Детали - впоследствии", - добавил Райкович.

Обновлено 10:30. Позже Райкович уточнил, что в результате произошедшего утром взрыва газа пострадал один человек - владелец квартиры. Он госпитализирован в областную больницу.

"Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир", - сообщил глава ОВА.

В то же время, по предварительной информации, разрушения несущих конструкций нет.

В сети опубликовали фото и видео с места происшествия.

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