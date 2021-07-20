В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери.
Как информирует сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, сообщение об убийстве поступило к правоохранителям сегодня в 07:15.
Заявительница рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь.
"На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин 56 и 22 лет", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, избрания ему меры пресечения и объявления подозрения.
Сведения внесены в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
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