Убитым женщинам было 22 и 56 лет.

В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери.

Как информирует сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, сообщение об убийстве поступило к правоохранителям сегодня в 07:15.

Заявительница рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь.

"На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин 56 и 22 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, избрания ему меры пресечения и объявления подозрения.

Сведения внесены в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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Автор: Светлана Макринская