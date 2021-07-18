Правоохранители сейчас разыскивают злоумышленника.

18 июля в Гейковской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом нашли мертвым медбрата.

Об этом сообщает "Первый городской"и уточняет, что работника медучреждения убил один из пациентов и скрылся с места преступления.

Читайте такжеНа Львовщине задержали парня, убивающего людей ради любопытства (видео)Тело погибшего обнаружили около 4:00. Кроме того, из медучреждения исчез 21-летний пациент.

В полиции сообщили, что пациент забил до смерти 54-летнего медработника предположительно стулом. Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 УК Украины "Убийство".

По информации одного из местных пабликов, подозреваемого в убийстве зовут Иван. В сети уже опубликовали его фото.

Как сообщал УНИАН, в Киеве адвокат с сообщниками подделали документы и хотели кремировать умершего пенсионера, чтобы завладеть его жильем.

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Автор: Ольга Робейко