Парень схватил металлический стул, разбил его об пол и ножкой нанес медбрату несколько ударов по голове. Тот погиб.

Стали известны жуткие подробности трагедии в Гейковской областной психоневрологической больнице возле Кривого Рога, где пациент убил медбрата стулом и сбежал.

Главный врач медучреждения Николай Жир рассказал "Первому городскому", что 21-летний Иван Евсейчев страдал шизофренией с раннего возраста, из-за чего получил вторую группу инвалидности. В больнице за ним не наблюдали агрессивных действий, поскольку он употреблял нейролептики.

Убийство произошло в ночь на воскресенье, 18 июля.

"Он вышел в 3:00 из обычной палаты, громко с собой разговаривал - периодически он имел слуховые галлюцинации. Он двигался в сторону балкона. К нему, конечно, подошел наш санитар - человек тоже очень опытный, он 20 лет проработал в больнице. Он подошел к нему, чтобы выяснить причины, почему он не спит. Больной сразу начал проявлять к нему агрессию: схватил металлический стул, разбил его о пол и ножкой металлического стула нанес ему несколько ударов по голове. Один из которых, в висок, оказался смертельным", - рассказал главврач.

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По его словам, после нападения парень забрал у санитара служебный ключ, открыл отделение и скрылся. Через час о происшествии узнал главврач и правоохранители, злоумышленника до сих пор ищут.

Погибший медик 18 июля должен был праздновать свое 54-летие. Примечательно, что его жена тоже работала в этом же заведении санитаркой.

Лечащий врач пациента Светлана Кулеева рассказывает, что пациент-убийца находился в "спокойной" палате, где обычно находятся два-три человека. С соседями не конфликтовал, однако иногда проявлял агрессию на словах.

"У нас в отделении под действием нейролептиков он мог иногда что-то сказали, но агрессивных действий он не предпринимал. Такие больные с тяжелой формой шизофрении злокачественной, как у него, наступила она у него в раннем возрасте, сформировался уже смешанный тип дефекта - лечим нейролептиками. Поступал к нам не первый раз, ремиссии очень короткие - непродолжительное время он дома, а потом опять поступал к нам. В последнее время у него было стабильное состояние, как произошел этот инцидент, не могу сказать", - говорит она.

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На лечение в областную психбольницу мужчина возвращался около пяти раз, в последний раз - из-за агрессии к бабушке, матери и отцу. Он мог угрожать родным ножом.

Где он находится сейчас - до сих пор не известно. По словам правоохранителей, мужчина мог направиться в сторону Николаева или Кривого Рога. Подозреваемый проживает на Ингульце - одном из районов Кривого Рога, его разыскивают там. По факту убийства начато уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины.

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Автор: Юрий Годован