Пострадавший сделал замечание из-за того, что люди возле его дома громко себя вели.

Полиция Днепра разыскивает неизвестных, которые зарезали 36-летнего мужчину из-за того, что он пожаловался на шум. Неизвестные громко вели себя возле его дома № 10 по ул. Саранской, поэтому он сделал им замечание.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, 19 июля, около 6 утра от жены погибшего в отделение Днепровского районного управления полиции поступило сообщение. Женщина рассказала о преступлении и известных ей деталях этого инцидента.

Потерпевший сделал замечание неизвестным, которые громко вели себя возле его дома № 10 по ул. Саранской г. Днепра. В итоге мужчина получил три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции.

Читайте такжеНа Херсонщине во время патрулирования погиб 29-летний полицейский: подробности трагедии (фото)Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте убийства работает следственно-оперативная группа и кинологическая служба. Правоохранители предпринимают розыскные меры для задержания неизвестных, которые причастны к нападению. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черкассах мужчина обстрелял людей и убежал в лес.

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Автор: Полина Кузенко