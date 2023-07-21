Это в рамках производства по присвоению бюджетных средств при закупках на ремонт дорог.

Правоохранители проводят 20 одновременных обысков в служебных помещениях УК "Киевавтодор", районных КП ШЕУ столицы и подрядных организаций.

"В рамках производства 21 июля 2023 на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по 20 адресам в г. Киеве, Киевской и Одесской областях, в частности по месту нахождения коммунальных предприятий, подрядных и субподрядных организаций и лиц, возможно причастных к противоправной схеме", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В прокуратуре отмечают, что следственные действия происходят в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины, по факту присвоения бюджетных средств должностными лица УК "Киевавтодор" и КП ШЕУ Подольского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы. Речь идет об обеспечении подчиненным и аффилированным предприятиям победы во время проведения государственных закупок на услуги по капитальному ремонту дорог, благоустройству и ликвидации аварийной ямочности в городе Киеве.

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Обыски в столице - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, санкционированы обыски проходили в офисных помещениях нескольких предприятий, в том числе в Киевгорстрое. Там речь шла о расследовании по делу о растрате бюджетных средств, выделенных для финансирования программы "экономического и социального развития города Киева 2021-2023", при закупке квартир в Киеве.

Раньше руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир засветился в скандале, потому что со справкой об инвалидности уехал из Украины, чтобы покорять Эверест.

В полиции сообщали, что якобы в документы по закупке квартир за бюджетные средства вносились недостоверные сведения относительно их стоимости, а средства выводились заграницу на счета подконтрольных оффшорных компаний.

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