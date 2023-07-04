С начала полномасштабного вторжения Игорь Кушнир находился за пределами Украины восемь месяцев

Семья председателя правления "Киевгорстроя" Игоря Кушнира имеет люксовую виллу, которая расположена на закрытой территории возле Ниццы, а сам он ежемесячно ездит за границу и требует выделить из бюджета столицы миллиард гривен на восстановление проектов своей компании.

Имущество оформлено на кипрскую компанию жены, которая странным образом начала развиваться после назначения Кушнира руководителем столичного холдинга. Об этом говорится в расследовании "BIHUS Info".

Поместье площадью 850 квадратных метров называется Cayo и расположено в городке Вильфранш-сюр-Мер, в 15 минутах от Ниццы. Вилла имеет панорамный вид на море и находится на закрытой территории площадью более 5 тысяч квадратных метров.

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Недвижимость является собственностью одноименной фирмы, принадлежащей кипрской компании жены Кушнира Оксаны Koksi Holding. Koksi активно вкладывает деньги в объекты недвижимости в Литве, Будапеште, Кипре, жилые комплексы в Украине и объекты зеленой энергетики. Вся эта деятельность началась с назначением мужчины на должность главы "Киевгорстроя", отмечают журналисты.

Французские агенты по недвижимости по просьбе журналистов оценили виллу в более чем 20 миллионов евро. Кстати, в документах Koksi указано, что сделка по покупке этой недвижимости происходила в 2019-2020 годах, а окончательная цена составила 19 миллионов евро. По нынешнему курсу это примерно 1 миллиард гривен, именно такую сумму Кушнир просил выделить из городского бюджета Киева в начале этого года, чтобы разморозить строительные площадки "Киевгорстроя".

Журналисты указали и на то совпадение, что соглашение о покупке компании, которая владеет виллой, подписали в тот же период, когда у орбиты Кушнира и его партнера нардепа Вадима Столара из ОПЗЖ завязались отношения с окружением Виктора Медведчука. Последнему почему-то нужно было зайти на строительный рынок, и его люди начали скупать доли профильных компаний.

Также "BIHUS Info" выяснили, что ближайшими соседями семьи Кушниров во Франции является семья экс-главы Государственного управления делами Андрея Кравца, которого называли "завхозом Януковича".

Кроме этого, в расследовании журналисты указали на то, что уже 27 февраля 2022 года Кушнир выехал на авто из Украины в Венгрию через пропускной пункт Вилок, через который тогда выезжали самые известные украинские чиновники. За границей он пробовал до середины апреля, но потом снова уехал. В дальнейшем он выезжал из Украины почти ежемесячно. Всего с начала полномасштабного российского Игорь Кушнир провел за пределами Украины 240 дней или 8 месяцев.

Во время одной из этих поездок он с женой покорил Эверест, причем в примечаниях к выезду содержалась информация о справке об инвалидности главы "Киевгорстроя". Само восхождение стоило супругам 150 тысяч долларов.

Журналисты обратились к Кушниру за комментарием, но он отказался от беседы и направил письмо, в котором заявил, что не владеет движимым или недвижимым имуществом за пределами Украины.

Подробнее о "Киевгорстрое"

"Киевгорстрой" является едва ли не крупнейшей строительной компанией Украины, в холдинг входит 38 организаций, а 80% акций принадлежат городу Киеву. Кушнир стал председатель правления "Киевгорстроя" в конце апреля 2012 года.

В Украине в скандал попал нардеп от "Евросолидарности"

Напомним, что на прошлой неделе в скандал из-за мошенничества "в особо крупных размерах" попал нардеп от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Сергей Алексеев.

По данным следствия, которое ведет ГБР вместе с СБУ, чиновник незаконно завладел 50 тысячами евро гражданина Германии. За деньги политик обещал "отмазать" его от экстрадиции через знакомых в суде.

Вчера во Львове суд избрал Алексееву меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей и возможностью внести залог в размере более 2 млн грн.

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