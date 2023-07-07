Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Сообщено о подозрении экс-директору коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию-автомобильных путей Печерского района г. Киева", который в настоящее время работает заместителем директора КП "Киевавтодор", по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, между коммунальным предприятием и ООО был заключен договор на поставку дорожного оборудования, а именно - ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали. Однако, технические и качественные характеристики указанного оборудования не соответствовали действующим нормам ГОСТа, определенным для их высоты.

Так, только в Печерском районе столицы было закуплено и установлено более 2 тысяч ограничительных столбиков, которые по высоте не соответствуют требованиям ГОСТа. Их высота должна была быть 0,75 м - 1,10 м, а закупили полуметровые.

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Таким образом, в результате служебной халатности со стороны экс-директора КП территориальной громаде нанесен ущерб на сумму почти 2 млн гривень.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Обыски на коммунальных предприятиях Киева - что известно

15 сентября 2021 г. Киевская городская прокуратура сообщала, что правоохранители проводят обыски в коммунальной корпорации "Киевавтодор", коммунальном предприятии "Киевавтодормост" и в 10 районных КП ШЕУ города Киева в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Правоохранители изымают документы, касающиеся закупок за счет средств столичного бюджета, в частности, приобретения и установки ограничительных антипаркировочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один промежуток времени с разницей в стоимости более 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий.

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