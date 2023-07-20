Речь идет о "приключении" руководителя компании Игоря Кушнира, который выехал из Украины и занялся горным туризмом, получив справку об инвалидности.

Санкционированные обыски проводятся в офисных помещениях нескольких предприятий, в том числе в Киевгорстрое. Ранее руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир засветился в скандале, так как со справкой об инвалидности выехал из Украины, чтобы покорять Эверест.

Также обыски ведутся по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к преступлению по растрате бюджетных средств. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что идут следственные действия по делу о растрате бюджетных средств, выделенных для финансирования программы "Экономического и социального развития города Киева 2021-2023", при закупке квартир в Киеве.

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В полиции сообщают, что якобы в документы по закупке квартир за бюджетные средства вносились недостоверные сведения относительно их стоимости.

"В дальнейшем продавали недвижимость через подконтрольные инвестиционные фонды, имеющие налоговые льготы, для хищения бюджетных средств, средств граждан-вкладчиков в строительство (псевдоинвесторов по предварительным договорам) и последующим выводом их заграницу на счета подконтрольных оффшорных компаний", - сказано в сообщении.

Уголовное производство расследуется по нескольким статьям: 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 366 (Служебный подлог), 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Руководитель Киевгорстроя поднялся во время войны на Эверест - детали

Как известно, недавно разгорелся скандал вокруг руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира, который в мае 2023 года покорял Эверест. По информации СМИ он во время войны уехал из Украины со справкой об инвалидности.

В начале июля наблюдательный совет и правление ЧАО "Киевгорстрой" решили провести аудит компании с привлечением международной аудиторской компании. При этом руководитель холдинга Игорь Кушнир был отстранен от исполнения обязанностей.

Кушнир в Facebook сегодня написал, что кроме проверок, аудитов и комиссий, правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем". Он отмечает, что менеджмент компании во всем способствует правоохранителям, предоставляются все необходимые документы. Убеждает, что компания работала в правовом поле.

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