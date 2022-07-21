За незаконное пересечение границы надо было заплатить 1 600 евро.

Правоохранители разоблачили 34-летнего жителя Киевской области, который организовал незаконную схему переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина предлагал гражданам, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия военного положения, организовать беспрепятственное пересечение границы Украины на основании документов о якобы обучении в высших учебных заведениях Республики Польша.

Свои услуги злоумышленник оценил в сумму 1 600 евро с человека.

В частности, по такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста.

В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы задержали во время встречи с "клиентом" и получения от него 800 долларов США.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении (ч. 2 ст. 332 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 июля на Закарпатье пограничники разоблачили 31-летнего харьковчанина, который делал вид "пенсионера с инвалидностью", чтобы сбежать за границу.