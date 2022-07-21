Мужчина использовал поддельные документы, чтобы сбежать за границу.

В ночь на 21 июля на Закарпатье пограничники разоблачили 31-летнего харьковчанина, который выдавал себе за "пенсионера с инвалидностью", чтобы сбежать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечают пограничники, мужчина направлялся на выезд из Украины легковым автомобилем через пункт пропуска "Малый Березный". Вместе с паспортным документом он предъявил на контроль пенсионное удостоверение и справку МСЭК, которая якобы удостоверяла его инвалидность.

"Во время проверки предоставленных документов пограничники установили, что они содержат признаки подделки. В ходе беседы мужчина признался, что достал их незаконным способом. Когда же правонарушителя проинформировали, что использование таких документов является преступлением, он решил откупиться от пограничников взяткой. Для избежания ответственности за содеянное он предложил правоохранителям неправомерное вознаграждение в различных валютах, в том числе и в российских рублях", - говорится в сообщении.

Горе-уклониста отдали в руки полицейских. Теперь мужчине придется отвечать перед законом за уклонение от призыва по мобилизации, предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу и подделку документов.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного российского вторжения украинские пограничники задержали более 3000 мужчин, которые уклонялись от мобилизации. Еще почти тысяча мужчин попыталась пересечь границу по поддельным документам.

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