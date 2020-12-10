В Лукьяновском СИЗО повесился заключенный / фото УНИАН

В камере Лукьяновского СИЗО в Киеве нашли повешенным заключенного. По предварительной версии мужчина покончил с собой.

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Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает OBOZREVATEL. Тело мужчины нашли вечером 9 декабря.

"Висел на обувном шнурке", – уточнил собеседник.

Мужчине был 41 год, родом из Николаевской области.

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Автор: Дмитрий Захаров