В Лукьяновском СИЗО повесился заключенный / фото УНИАН
В камере Лукьяновского СИЗО в Киеве нашли повешенным заключенного. По предварительной версии мужчина покончил с собой.
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Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает OBOZREVATEL. Тело мужчины нашли вечером 9 декабря.
"Висел на обувном шнурке", – уточнил собеседник.
Мужчине был 41 год, родом из Николаевской области.
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