Снимки нашли в их телефонах.

В Киеве патрульные задержали нескольких лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Киева в социальной сети Facebook.

В Шевченковском районе патрульные обнаружили, вероятно, сторонницу сепаратизма. В ее телефоне инспекторы увидели фото блокпостов и писем администрации террористических группировок на оккупированных территориях Украины.

Другого злоумышленника задержали в Днепровском районе, когда он употреблял спиртные напитки в общественном месте.

Во время установления личности мужчины с помощью информационных баз, патрульные выяснили, что он возможный участник незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях.

В Оболонском районе в телефоне мужчины обнаружили фото размещения военной техники, позиций, оружия ВСУ и тому подобное. Коллаборационист также совершал звонки на номера с кодом российских операторов.

Всех задержанных доставили в управления полиции и передали следователям для выяснения обстоятельств.

Как ранее сообщал УНИАН, жительницу города Бахмут подозревают в государственной измене. Женщина неоднократно передавала российским оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины.

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