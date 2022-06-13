Женщина вела группу в Facebook и Телеграм-канал.

Сотрудники СБУ разоблачили жительницу одного из приграничных населенных пунктов Черниговской области, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-группа Управления СБУ в Черниговской области.

Агитаторша создала Telegram-канал и размещала в нем материалы, в которых оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины и одобряла действия врага. Также она распространяла материалы российской пропаганды о ситуации в Украине.

Злоумышленницу задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется информация о ее связях со спецслужбами РФ.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, речь идет о жительнице Городнянской громады Ольге Бондарец. Она воспитывает троих детей. Женщина, кроме Телеграм-канала, администрировала публичную группу в Facebook "Info News Черниговского района", имевшую до 5 тыс. подписчиков. Бондарец называла себя "миротворцем" и распространяла риторику о "дружбе братских народов". Во время оккупации территории громады, боев за Чернигов и Киев она оправдывала захватчиков и писала, что "погибли только единицы - те, кто провоцировал или представлял потенциальную угрозу российской армии".

Посты Бондарец собирали сотни комментариев, в которых люди выражали возмущение и обращались к правоохранителям отреагировать на распространение такой ложной информации.

Вас также могут заинтересовать новости: