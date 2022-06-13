Правоохранителями зафиксировано 14 фактов передачи данных российским захватчикам.

Жительницу Бахмута подозревают в государственной измене за передачу российским оккупантам информации о местах дислокации Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в своем Telegram-канале.

"По данным следствия, в течение мая - июня 2022 года гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Через интернет-приложения подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на территории города Бахмута", - говорится в сообщении.

Правоохранителями зафиксировано четырнадцать фактов передачи данных российским захватчикам.

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

Ее задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 12 июня, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли авиаудар по городу Бахмут в Донецкой области.

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