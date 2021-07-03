За этот инцидент также получил выговор заместитель директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе.

Учительницу киевской школы №58, которая избила ученика с особыми образовательными потребностями, уволили.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

«Учителя начальных классов уволили с занимаемой должности за совершение аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы (в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины)», - говорится в сообщении.

За этот инцидент также получил выговор заместитель директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе.

Отмечается, что Людмила Денисова накануне направила запрос в Шевченковскую районную в Киеве госадминистрацию по факту нарушения права ученика с особыми потребностями образования школы I – III ступеней № 58 столицы на достойное отношение и права на защиту от насилия.

В запросе она требовала сообщить, какие меры дисциплинарного воздействия приняты в отношении учителя и проинформировать о проведенной работе по недопущению нарушений прав детей на достойное отношение, защиту от насилия и предотвращения подобных случаев в будущем.

Что говорят в КГГА

В профильном департаменте столичной госадминистрации заявили о начале проверки в школе. Говорят, что об инциденте узнали минувшей ночью после публикации видео.

"Уважаемые коллеги, еще раз подчеркиваем, учебное заведение - это пространство безопасности для детей и ответственности взрослых! Проверка будет осуществлена максимально тщательно с привлечением правоохранительных органов и службы по делам детей. По окончании проверки, в рамках действующего законодательства, будут приняты соответствующие управленческие решения в отношении участников этого конфликта", - сказано в сообщении на странице Департамента образования и науки Киева в Facebook.

Впоследствии нардеп Сушко заявил, что руководство управления образования Шевченковского района угрожает уголовными делами автору видео - ассистенту учительницы, который якобы не остановил ее.

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Автор: Денис Прядко