Троллейбус продолжил движение.

В Киеве у троллейбуса на ходу взорвалось колесо. Несмотря на это, транспортное средство продолжило свое движение.

Соответствующее видео накануне опубликовал ресурс dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Взрыв колеса троллейбуса в Киеве на улице Дегтяревская: интересно что после инцидента троллейбус продолжил движение как ни в чем не бывало", - сказано в сообщении.

Ранее одном из одесских троллейбусов произошла стычка между пассажиром и женщиной-водителем. Мужчина полез на нее с кулаками и получил за это два удара в интимное место.

До этого в Одессе пассажирка, вероятно, находясь в неадекватном состоянии, курила в салоне троллейбуса. После она обматерила патрульных, которые вытаскивали ее силой из салона.

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Автор: Юрий Годован