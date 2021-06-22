"Успокоить" ее при помощи уговоров не удалось.

В Одессе пассажирка, вероятно, находясь в неадекватном состоянии, курила в салоне троллейбуса. После она обматерила патрульных, которые вытаскивали ее силой из салона.

Соответствующее видео опубликовано в группе "Одесса - спальники и центр" в Facebook.

Как сообщается, женщина не реагировала на замечания водителя и других пассажиров, после начала дерзить копам.

"Приехавшие на инцидент полицейские вначале попытались урезонить злостную нарушительницу. А когда слова увещевания не помогли - просто силой вывели женщину из салона. Причем под бурное одобрение пассажиров", - говорится в сообщении.

На записи видно, как пассажирка неоднократно хамит окружающим, при этом демонстративно курит прямо в салоне. Иногда она для виду надевала защитную маску. Все это сопровождается постоянными матами. В итоге двум патрульным удалось вытащить ее из салона и троллейбус продолжил движение после задержки.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее в киевском метро был замечен очередной пассажир, который решил покурить прямо в вагоне. Увидев, что его снимают на видео из соседнего вагона, парень показал неприличный жест. Стоит отметить, что в вагоне, помимо курящего, находились и другие пассажиры. Они, по данным журналиста-свидетеля, согласились подкурить ему в вагоне поезда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован