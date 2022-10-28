Вне пунктов пропуска нарушители наиболее активно пытаются пересечь границу с Румынией и Молдовой, а в пунктах пропуска на границе с Венгрией и Польшей.

В Украине ежедневно задерживают 30-40 нарушителей, которые пытаются пересечь границу либо по поддельным документам, либо через "зеленые участки".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

"Продолжаются попытки пересечения границы незаконным способом. Ежедневно задерживают десятки нарушителей. В среднем это 30-40 человек как в пунктах пропуска, когда пытаются использовать поддельные документы, или же вне пунктов пропуска, на так называемом "зеленом участке" границы, когда они одиночно или группами пытаются пересечь линию границы", - сказал Демченко.

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По его данным, с 24 февраля всего за пределами пунктов пропуска пограничники задержали уже почти 7 тыс. таких нарушителей, еще 3 тыс. 300 человек были остановлены в пунктах пропуска.

"Вне пунктов пропуска нарушители наиболее активно пытаются пересечь границу на участке границы с Румынией и Молдовой, а в пунктах пропуска на границе с Венгрией и Польшей", - отметил Демченко.

Также, по его словам, во взаимодействии с другими правоохранительными органами вскрываются схемы, по которым пытаются организовать незаконное перемещение лиц через границу. Сейчас уже прекращена деятельность более 80 таких противоправных групп.

Спикер ГПСУ также проинформировал, что ежедневно наши военнослужащие в пунктах пропуска отказывают в пересечении границы около 150 лицам.

"В отдельные дни, в другие – несколько больше. Большую часть из них составляют мужчины-граждане Украины, которые подпадают под ограничение пропуска на время действия военного положения", - отметил Демченко.

Выезд из Украины

Как известно, в Украине действует режим военного положения. Из-за этого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать из страны.

Среди исключений: негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало августа с начала полномасштабной войны в Украине открыто 170 уголовных производств за незаконную переправку лиц через государственную границу.

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