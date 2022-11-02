Речь идет об усилении работы подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектроной защиты, которые непосредственно охраняют такие объекты.

Для усиления защиты объектов критичной инфраструктуры города Киева организованы дополнительные мероприятия.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Выехал ознакомиться с ходом работ по защите объектов критической инфраструктуры. Также осмотрел работу подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектроной защиты, которые непосредственно охраняют такие объекты. Сейчас уже организовываем дополнительные мероприятия по этим направлениям", - сказал он.

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Атаки на объекты инфраструктуры

Утром 10 октября Россия атаковала ракетами и дронами ряд областей Украины. В результате массированного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов, 9 ракет попало в объекты критической инфраструктуры. Были повреждены и объекты энергетики в Киеве. 17 октября Россия вновь нанесла удар дронами-камикадзе, в частности, по энергетическим объектам Киева.

31 октября утром российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 44 из 50 вражеских ракет. Но из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего в столице возникли проблемы с водо - и энергоснабжением.

После нанесенных 10, 22 и 31 октября россиянами массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре, по оценкам экспертов, в стране разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября начались ограничения на поставки электроэнергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать использование мощных электроприборов.

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