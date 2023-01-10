Организатора схемы задержали во время передачи иностранцу незаконно полученного вида о временном проживании в Украине под видом волонтера.

В Киеве правоохранители задержали организатора незаконной схемы легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу Украины под видом волонтеров.

"Согласно материалам следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение в более 10 тыс. грн способствовал получению гражданами других государств документов для оформления вида на жительство в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Кроме того, он предлагал иностранцам, а также гражданам Украины призывного возраста свою помощь в получении документов о статусе волонтера в благотворительном фонде, который занимается доставкой международных гуманитарных грузов в Украине.

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Отмечается, что статус волонтера предоставлял иностранцам и военнообязанным беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в период военного положения.

Информация об оказании этих услуг размещалась на интернет ресурсе вместе с перечнем цен, контактными данными организации и адресом расположения офиса.

Как сообщили в прокуратуре, организатора схемы задержали во время передачи иностранцу незаконно полученного вида о временном проживании в Украине под видом волонтера.

Ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие участники преступной схемы, а также лица, которые ею воспользовались.

Военное положение в Украине: запрет мужчинам выезжать за границу

Из-за полномасштабной войны России против Украины в нашем государстве действует военное положение и всеобщая мобилизация. За это, согласно законодательству, мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещено выезжать за границу, за исключением ряда категорий. Студентов-мужчин, обучающихся за рубежом, также не выпускают из Украины.

На юге страны за период военного положения пограничники задержали более 4,5 тыс. уклонистов.