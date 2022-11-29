Несколько сотен уклонистов имели при себе поддельные, чужие или недействительные документы.

На юге страны за период военного положения пограничники задержали более 4,5 тыс. уклонистов.

"За 9 месяцев полномасштабного вторжения РФ пограничники южных рубежей задержали более 4,5 тыс. уклонистов, в том числе более 400 с поддельными, чужими или недействительными документами. Также, от 24 февраля зафиксировано 52 тщетные попытки подкупа пограничников за сумму почти 1 млн грн", - сообщила УНИАН пресс-секретарь Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская.

По информации оперативных сотрудников Южного регионального управления Госпогранслужбы, начато 129 уголовных производств по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу", уже осуждены 12 человек.

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Также пресс-секретарь сообщила, что южную границу с Молдовой и Румынией за период действия военного положения пересекли почти 2 млн 800 тыс. человек и 740 тыс. транспортных средств.

Кроме того, за указанный период пограничники юга пресекли незаконное перемещение через госграницу 50 кг наркотических веществ, 46 единиц оружия , свыше 3 тыс. патронов, более 190 тыс. пачек сигарет на сумму почти 15 млн грн и 18 тыс. кг табака на сумму почти 18 млн грн.

Военное положение в Украине: запрет мужчинам выезжать за границу

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России в Украине введено военное положение. Недавно Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 19 февраля 2023 года. Кроме прочих ограничений, военное положение также предусматривает запрет мужчинам призывного возраста (18-60 лет) выезжать за границу, за исключением ряда категорий.

И хотя студенты в Украине не подпадают под мобилизацию, студентов-мужчин, которые учатся за рубежом, не выпускают из Украины. В Государственной пограничной службе сообщили, что не будут выпускать студентов мужского пола, пока Кабмин не внесет изменения в свое постановление о правилах пересечения границы.

В конце августа правительство разрешило военнообязанным морякам пересекать границу после согласования территориальных центров комплектования.

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