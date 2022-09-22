Выезд из Украины военнообязанных мужчин, обучающихся за границей, больше невозможен.

Украинских мужчин, которые учатся за границей, больше не будут выпускать из страны на учебу, пока действует военное положение.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии LIGA.Life.

Возможность пересечения границы мужчинами-студентами отменена военным руководством с 14 сентября. Демченко объяснил это массовыми подделками документов об учебе.

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"Ранее, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за рубежом", - говорит представитель ГПСУ.

Он рассказал, что в течение июля-августа на границе обнаружили около 600 мужчин, которые использовали якобы поддельные документы.

"Поэтому на сегодня мужчин-студентов через границу не пропускают", - заявил Демченко.

Спикер ГПСУ также напомнил, что согласно правительственному постановлению № 57 от 27 января 1995 г., на мужчин, которые учатся в иностранных учебных заведениях, не распространяются исключения, которые разрешают пересечение границы.

"Этот вопрос может быть решен, если внесут изменения в постановление правительства №57", - добавил Демченко.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля начали полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим в Украине был введен режим военного положения.

Как известно, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее. Военное положение и мобилизация в Украине были продлены на 90 суток - с 23 августа до 21 ноября.

Ранее Госпогранслужба сообщала, что фиксирует случаи, когда люди пытаются пересечь границу и уехать из Украины, выдавая себя за студентов иностранных учебных заведений.

16 августа в ответ на электронную петицию президент Владимир Зеленский заявил, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе состоится после окончания военного положения.

5 сентября в Министерстве внутренних дел сообщили, что военнообязанные мужчины, которые учатся за границей, могут выезжать за пределы Украины, предоставив необходимые документы.

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