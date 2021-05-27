Дороги Киева продолжают страдать от аварий в теплосетях. Утром, 27 мая, прорыв трубопровода вызвал подтопление части улицы Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza".
Очевидцы выложили несколько роликов в соцсети.
Уточняется, что трубу прорвало недалеко от метро "Лыбедская". Как свидетельствуют фото, из-за аварии подтопило часть дороги, пострадало даже асфальтовое покрытие – на месте прорыва образовалась глубокая яма.
Пресс-служба КГГА сообщает, что в связи с инцидентом по улице Антоновича вблизи станции метро "Лыбедская" движение перекрыто. Коммунальщикам удалось локализовать утечку воды, сейчас специалисты приступили к ремонтным работам.
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ОБНОВЛЕНО 15:12. По информации Киевпастранс, из-за прорыва трубы задерживается общественный транспорт. Некоторые троллейбусы изменили маршрут.
- Задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52;
- Задерживается движение троллейбусов №1, 12, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52 по ул. Антоновича 176 по техническим причинам. На место направлены ответственную службу предприятия;
- Движение троллейбусов №1 организовано до площади Демиивская, №12 до ул. Саперно-Слободской, №50 до площади Демиивской, №43 без заезда на Лыбидскую площадь. Движение автобусов №27, 51, 52 организовано в Демиивской площади, №20 курсирует без заезда на Лыбидскую площадь, через ул. Колпака.
Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.
В комментарии изданию «Сегодня» коммунальщики объяснили, что прорыв случился из-за тестирования теплотрассы к отопительному сезону – труба попросту не выдержала.
ОБНОВЛЕНО 15:15. В КП отметили, что утечка воды произошла вблизи места повреждения, появившегося в январе 2020 года. Тогда на улице Антоновича, 176 (возле ТРЦ Ocean Plaza) было обнаружено эксплуатационное повреждение теплосети во время отопительного сезона.
Подобные инциденты в Киеве участились с наступлением непогоды. Так, 20 мая на Голосеевском проспекте в столице, рядом с Библиотекой Вернадского, произошла авария в теплосети, в результате чего образовался мощный фонтан воды из-под асфальта.
Причиной таких ситуаций специалисты называют, в частности, изношенность инженерных сетей.
Ранее Киев страдал от коммунальных аварий на мостах.
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