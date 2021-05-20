«Киевтеплоэнерго» локализовало повреждение магистральной теплосети на проспекте Голосеевском, 3.

На Голосеевском проспекте в Киеве, рядом с Библиотекой Вернадского, произошла авария на теплосети, в результате чего образовался мощный фонтан воды из-под асфальта.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3 произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.

Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего вследствие порыва образовался поток и произошел провал асфальта.

По информации коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», повреждение произошло во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5.

Аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы.

Отмечается, что поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года).

В соцсетях киевляне публикуют видео с места аварии, на котором видно, что под фонтаном горячей воды оказались, в частности, припаркованные машины.

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Автор: Инна Андалицкая