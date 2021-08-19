В Киеве под колесами авто погиб пешеход / фото ua.depositphotos.com
В ночь на четверг, 19 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошло жуткое ДТП: несколько автомобилей переехали мужчину, которого сбил грузовик.
Видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Киев оперативный".
Отмечается, что пешеход пытался перебежать дорогу и попал под колеса грузовика. После этого по нему проехались еще несколько авто.
От полученных травм мужчина погиб.
В Киеве на проспекте Бажана пешеход пытался перебежать дорогу и попал под колеса грузовика.
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