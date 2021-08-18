После совершения ДТП водитель скрылся.

На Сумщине по подозрению в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия задержан прокурор.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ДТП произошло в г. Конотоп сегодня, 18 августа, около 04:10.

"Двигаясь на ул. Пушкина в районе ОАО "Конотопский электромеханический завод", водитель автомобиля КИА Optima совершил наезд на женщину, которая шла во встречном направлении и вела в руках велосипед. В результате ДТП 81-летняя потерпевшая погибла на месте, водитель скрылся", – отмечается в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к ДТП причастен прокурор, который с 15 марта этого года находится вне штата Конотопской окружной прокуратуры.

Читайте также"Мотоциклу гаплык": Данилюк рассказал, что его едва не раздавило дерево (фото)В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливается, находился ли задержанный в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель потерпевшего" УК Украины. Досудебное расследование поручено 4-му отделу ТУ ГБР, расположенному в г. Полтава.

Приказом руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельца назначено служебное расследование.

Как ранее сообщал УНИАН, парень в Сумской области в заброшенном доме изнасиловал 14-летнюю девушку. Подозреваемый представился полицейским.

Автор: Виталий Кохан