Есть угроза разрушения дома, говорит Кличко.

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом в Киеве на улице Кошица, 7-А.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения", - написал столичный глава.

Как сообщалось, в Киеве на Позняках после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж. Антон Геращенко сразу предположил, что в результате пожара может быть много жертв.

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