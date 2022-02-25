На дом упал сбитый вражеский объект либо его осколки.

В Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж. Его тушат спасатели.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Пожар произошел по улице Кошица, 7 а. Это на Позняках.

"Вероятно много жертв среди мирного населения!" - написал он.

Киевские спасатели мужественно выполняют свою работу, спасая жизни киевлян. "В руках спасателя какая то деталь от вражеского летательного аппарата", - добавил Геращенко и опубликовал фото с места происшествия.