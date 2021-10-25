Что стало причиной агрессивного поступка - не сообщается.

В столице курьер популярной службы доставки агрессивно отреагировал на общение с продавщицей в аптеке. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Видео инцидента, который произошел в воскресенье, 24 октября, обнародовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Какой-то неадекватный курьер Glovo выбил с кулака перегородку в аптеке. Теперь его разыскивают правоохранители. Говорят, что похож на узбека. Наркоту какую-то искал что ли?", - пишет автор публикации.

Что именно стало причиной агрессивного поведения - не сообщается. Хулиган после того, как разбил перегородку, быстро выбежал из помещения, сел на свое двухколесное транспортное средство и скрылся.

Как сообщал УНИАН, ранее машинист метро в Харькове жестко "проучил" неадекватного пассажира и попал на видео.

До этого пьяная пара устроила "бои без правил" на проезжей части Крещатика. Видео инцидента также было обнародовано в сети.

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Автор: Виолетта Орлова